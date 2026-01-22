A Latisana, vicino Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie in casa e successivamente si è suicidato. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza domestica e delle tragedie legate al femminicidio.

Dramma a Latisana, in provincia di Udine. Un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie, di 78, per poi suicidarsi. La Procura coordina le indagini dei carabinieri per capire l’esatta dinamica del femminicidio – suicidio. Secondo ANSA, l’anziano avrebbe colpito la donna alla testa, forse con un utensile. Il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg in seguito all’allarme lanciato al 112, non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso dei coniugi. La casa è stata messa sotto sequestro per i rilievi di rito. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio - suicidio a Latisana vicino Udine, 80enne uccide la moglie in casa e poi si toglie la vita

Leggi anche: Femminicidio-suicidio a Città della Pieve: uccide la convivente con un colpo di pistola e poi si toglie la vita

Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita: l’omicidio-suicidio in una casa nel NovareseIn una casa nel Novarese, un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni, affetta da tempo da problemi di salute, con un colpo di pistola.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uomo uccide la moglie e si suicida: il femminicidio a LatisanaUn uomo, di 80 anni, ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. È accaduto giovedì mattina, 22 gennaio 2026, a Latisana (Udine). Le indagini sono ... leggo.it

Uccide la moglie colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si uccideLATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo avrebbe ucciso la compagna per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un ... ilgazzettino.it

Femminicidio Michelle Causo, il killer tenta il suicidio in carcere a Torino >> https://buff.ly/LnvuxAW - facebook.com facebook