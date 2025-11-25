Ucraina ok di Kiev ad accordo di pace | ma Mosca frena Trump invia Witkoff da Putin

(Adnkronos) – L'Ucraina ha accettato il piano di pace concordato con gli Usa. E il presidente Donald Trump, che parla di "un accordo molto vicino" per porre fine alla guerra con la Russia, ha incaricato l'inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il presidente Vladimir Putin nella speranza di finalizzare il tutto. Secondo alcuni media americani, .

