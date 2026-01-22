A Latisana, in provincia di Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 con un’accetta, per poi togliersi la vita nell’abitazione. La vicenda, che configura un femminicidio-suicidio, ha sconvolto la comunità locale. Indagini in corso per chiarire le cause di questa tragedia.

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 e si è tolto la vita. La tragedia a Latisana (Udine), nell'abitazione dove abitava la coppia. La donna sarebbe stata colpita alla testa con un'accetta. Ignoto il movente, indagini in corso per ricostruire l'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide la moglie e si toglie la vita, femminicidio-suicidio a Latisana: “Colpita alla testa con un’accetta”A Latisana, in provincia di Udine, si è verificata una tragedia di femminicidio-suicidio.

Uccide la moglie in casa colpendola alla testa con un'accetta, poi si toglie la vita con un coltello: il femminicidio a LatisanaNella mattinata del 22 gennaio 2026 a Latisana (Udine), un uomo di 80 anni ha ucciso la propria moglie di 78 anni con un’accetta, per poi togliersi la vita con un coltello.

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vitaLATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per ... msn.com

Udine, 80enne uccide la moglie e si suicidaQuesta mattina, giovedì, un anziano di 80 anni ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita a Latisana, in provincia di Udine. Sul caso indagano i carabinieri ... lapresse.it

