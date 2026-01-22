Uccide la moglie in casa colpendola alla testa con un' accetta poi si toglie la vita con un coltello | il femminicidio a Latisana

Nella mattinata del 22 gennaio 2026 a Latisana (Udine), un uomo di 80 anni ha ucciso la propria moglie di 78 anni con un’accetta, per poi togliersi la vita con un coltello. L’episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando ancora una volta la triste realtà dei femminicidi. La vicenda si svolge in un contesto di violenza domestica, suscitando interrogativi sulle misure di prevenzione e tutela.

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. È accaduto giovedì mattina, 22 gennaio 2026, a Latisana (Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. L'aggressione in casa Il dramma, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in ambito domestico, nell'abitazione dove la coppia viveva. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe conficcato un'accetta (o un utensile) in testa alla donna e poi si è tolto la vita con un coltello. I soccorsi e le indagini Il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, dopo l'allarme lanciato al 112, una volta giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano e della moglie. 🔗 Leggi su Leggo.it

