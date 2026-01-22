Ubisoft ha annunciato l'annullamento del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e di altri titoli, in seguito a una ristrutturazione aziendale mirata a riorganizzare le proprie risorse. Questa decisione influisce sul futuro del catalogo di giochi dell'azienda, con conseguenze che si riflettono sulla pianificazione e sullo sviluppo di nuovi progetti.

Ubisoft ha avviato una ristrutturazione profonda che sta già avendo effetti pesantissimi sul suo futuro catalogo. La società ha confermato la cancellazione di sei giochi attualmente in sviluppo e, contemporaneamente, il rinvio di altri sette titoli, descrivendo l’operazione come un vero reset organizzativo e operativo del proprio portfolio. La notizia più dolorosa per i fan è lo stop definitivo a Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, un progetto attesissimo e discusso per anni, che sembrava finalmente vicino a un’uscita concreta. Invece, proprio quando l’idea di rivedere quel capitolo in chiave moderna iniziava a tornare credibile, Ubisoft ha deciso di chiudere tutto e ripartire da una selezione più dura e più “fredda” dei prodotti su cui investire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Ubisoft cancella Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e altri giochi

Ubisoft ha cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo RemakeUbisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e Black Flag Remake: Ubisoft sta aggiornando i sitiRecentemente, Ubisoft ha avviato aggiornamenti mirati sui siti ufficiali di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e del remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

PRINCE OF PERSIA CANCELLATO | Ubisoft è nel caos

Argomenti discussi: Ubisoft cancella Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, altri cinque giochi e non solo; Ubisoft cancella 6 giochi, compreso il Remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo; Ubisoft cancella il remake di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo e ridimensiona l’azienda; Non solo Prince of Persia: Ubisoft cancella 6 giochi, remake di Black Flag slitta ancora.

Ubisoft cancella Prince of Persia Remake ed altri giochi, e annuncia diversi rinviiUbisoft ha annunciato una pesante riorganizzazione interna che porterà alla cancellazione di sei giochi attualmente in sviluppo e al rinvio di altri sette titoli, in quello che l’azienda definisce ... techgaming.it

Ubisoft cancella Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, altri cinque giochi e non soloPrince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato cancellato da Ubisoft: inoltre, la compagnia francese si è riorganizzata in varie sotto-sezioni semi-indipendenti. msn.com

Le alte sfere di Ubisoft annunciano la cancellazione di ben sei videogiochi, ivi compreso il Remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo https://www.everyeye.it/notizie/ubisoft-cancella-6-giochi-e-remake-prince-of-persia-sabbie-tempo-854880.htmlutm facebook

Non solo Prince of Persia: Ubisoft cancella 6 giochi, remake di Black Flag slitta ancora dlvr.it/TQTjLX #Ubisoft #Videogiochi #PrinceofPersia #BlackFlag #Remake x.com