Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo e Black Flag Remake | Ubisoft sta aggiornando i siti
Recentemente, Ubisoft ha avviato aggiornamenti mirati sui siti ufficiali di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e del remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag. Questi interventi, osservati con attenzione dagli appassionati, segnano una fase di rinnovamento e preparazione per futuri annunci o novità legate a questi titoli. La comunicazione online dell’azienda si mantiene così più attuale, alimentando interesse e curiosità nel pubblico.
Negli ultimi giorni Ubisoft ha iniziato ad aggiornare in modo sistematico i siti web dedicati a Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e al remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag, attirando l’attenzione degli osservatori più attenti. Le modifiche riguardano tutti i portali regionali, che risultano alternare il proprio stato tra attivo e inattivo, ma precisiamo che non sono stati pubblicati comunicati o annunci ufficiali. Nonostante questo, il movimento coordinato lascia intendere che qualcosa stia effettivamente cambiando dietro le quinte. I due titoli coinvolti sono tra i progetti più chiacchierati del catalogo Ubisoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente ai The Game Awards 2025
Leggi anche: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha registrato il dominio: l’annuncio del remake è vicino?
