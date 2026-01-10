Il record del Museo Diocesano L’anno scorso 91mila visitatori | Offriremo esperienze per tutti

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano si conferma punto di riferimento culturale con 91.000 visitatori nel 2024. Il successo dell’anno scorso testimonia la qualità delle esposizioni e l’impegno nel coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Per il 2026, il museo presenta un ricco calendario di mostre e iniziative, offrendo esperienze culturali accessibili e di valore per tutti.

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano chiude con successo il 2025, un anno che ha confermato la validità del suo progetto culturale, che grazie alla qualità e varietà della proposta espositiva, ha portato a un rapporto sempre più stretto e partecipato con il pubblico, e presenta le mostre che compongono il palinsesto della prima parte del 2026. Oltre 91mila i visitatori nell’anno appena concluso, in crescita rispetto al 2024, grazie alle esposizioni proposte e al ricco programma di eventi, incontri, visite, conferenze e appuntamenti che hanno accompagnato e approfondito le mostre. Due di queste, “La Natività“ di Lorenzo Lotto e “Sguardi e silenzi“ di Elio Ciol, sono ancora visitabili rispettivamente fino all’1 febbraio e al 15 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

