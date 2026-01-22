Nella giornata di ieri, il Financial Times ha pubblicato un articolo firmato da Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti. L'articolo evidenzia alcuni errori nei numeri riguardanti i dazi commerciali, sollevando questioni sulla precisione delle informazioni ufficiali. Questa vicenda sottolinea l'importanza di un'analisi accurata dei dati in ambito commerciale e delle comunicazioni governative.

Con un articolo sul Financial Times voleva vendere i dazi come una strategia vincente ma le sue affermazioni sono tecnicamente vere ma fuorvianti, oppure false Che cos'è la EU Inc., la scommessa di von der Leyen a Davos per sbloccare la crescita europea Colpo di scena a Strasburgo: passa il blitz contro il Mercosur. Cosa succede ora Nella giornata di ieri il Financial Times ha pubblicato un articolo firmato da Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti. Il pezzo ha l’obiettivo di attribuire i recenti sviluppi macroeconomici americani agli effetti dei dazi, presentati come una strategia vincente per produzione e lavoratori statunitensi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tutti i numeri sbagliati sui dazi di Lutnick, il segretario al Commercio di Trump

Bufera sul segretario al Commercio Usa Lutnick. E Lagarde lascia la cenaDurante il World Economic Forum di Davos, si sono registrati momenti di tensione, tra cui una contestazione durante una cena ufficiale e l’assenza di Christine Lagarde, che ha lasciato l’evento.

Davos, caos alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio UsaDurante il vertice di Davos, si sono registrati momenti di tensione alla cena di gala, con interventi che hanno suscitato reazioni controverse.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Rigori Serie A – Classifica storica: Berardi a -1 da Del Piero!; Toscana : accorpamento scuole e commissariamento regione; Presidente Giani e assessora Nardini, provvedimento ingiusto.Sbagliato tagliare sulla scuola pubblica. Il Governo lo vuole fare non considerando neppure i numeri della reale popolazione studen.

Enpam: Dal dottor Cavalli numeri sbagliatiil Dott. Pietro Cavalli ha dato dei numeri sbagliati. Non possiamo entrare nel merito di quanto sentito dire dal suo ex-collega ma possiamo indicare con precisione all’iscritto qual è la sua posizione ... quotidianosanita.it

| A2 FEMMINILE Tutti numeri dell’Itas Trentino nella Pool A di regular season appena conclusa # #trentinonelcuore # #trentinovolley facebook

| A2 FEMMINILE Tutti numeri dell’Itas Trentino nella Pool A di regular season appena conclusa # #trentinonelcuore # #trentinovolley trentinovolley.it/it/news-femmin…. x.com