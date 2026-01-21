Davos caos alla cena di gala Lutnick critica l' Europa Lagarde lascia la sala Fischi per il segretario al commercio Usa

Durante il vertice di Davos, si sono registrati momenti di tensione alla cena di gala, con interventi che hanno suscitato reazioni controverse. Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti, ha ricevuto critiche, mentre Christine Lagarde ha lasciato la sala. Inoltre, sono stati uditi fischi indirizzati a rappresentanti statunitensi, evidenziando un clima di insoddisfazione tra i partecipanti.

