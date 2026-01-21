Davos caos alla cena di gala Lutnick critica l' Europa Lagarde lascia la sala Fischi per il segretario al commercio Usa
Durante il vertice di Davos, si sono registrati momenti di tensione alla cena di gala, con interventi che hanno suscitato reazioni controverse. Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti, ha ricevuto critiche, mentre Christine Lagarde ha lasciato la sala. Inoltre, sono stati uditi fischi indirizzati a rappresentanti statunitensi, evidenziando un clima di insoddisfazione tra i partecipanti.
Caos alla cena di gala di ieri al summit di Davos. L'intervento di Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti - ha scatenato un forte malcontento tra i presenti. Durante una cena organizzata da Larry Fink di BlackRock, co-presidente ad interim del Forum di Davos, Lutnick ha criticato le politiche europee sull’energia e l’economia globale, provocando un’ondata di fischi e proteste tra gli ospiti della serata, secondo più fonti internazionali. L'uscita di Lagarde Alcuni presenti hanno descritto l’atmosfera come “tesa” e “caotica”, con diffusi «buuu» che hanno interrotto il suo intervento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
