Ogni giorno, gli agenti della Polizia locale di Lecco emettono quasi cento multe, evidenziando un aumento del 18% delle violazioni rispetto al passato. Questi dati riflettono l’intensificarsi delle attività di controllo sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di tutti. Un’analisi puntuale dei numeri che permette di comprendere l’andamento delle infrazioni nella città.

LECCO Quasi cento multe al giorno. Le staccano dai loro blocchetti gli agenti della Polizia locale di Lecco. Nel 2025, poliziotte e poliziotti della Municipale, Comandante Lucio Dioguardi, hanno accertato quasi 36mila violazioni al codice della strada, il 18% in più del 2024. Nella maggior parte si tratta di violazioni alle norme di comportamento: divieto di sosta, transito in zona Ztl, mancanza di cinture di sicurezza, velocità eccessiva, utilizzo del cellulare senza dispositivi vivavoce mentre si guida. In 164 però sono stati sorpresi al volante senza revisione e in 75 senza assicurazione. Non solo automobilisti inoltre: sono stati sanzionati pure 100 conducenti di monopattini elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti i numeri della Locale . Le violazioni crescono del 18%

