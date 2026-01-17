Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza la lista non piace a Netanyahu | chi c’è e chi ancora non ha accettato

Donald Trump ha inviato un invito ai leader del Board of Peace per Gaza, sottolineando l'importanza di trasformare i sogni in realtà. La lista dei partecipanti ha suscitato reazioni divergenti, con alcuni leader che ancora non hanno accettato l’invito. La comunicazione evidenzia la volontà di promuovere un dialogo costruttivo in un contesto complesso e delicato.

«È il momento di trasformare i sogni in realtà ». È uno dei passaggi della lettera di invito al Board of Peace, firmata da Donald Trump, indirizzata ai leader che ne faranno parte. Le convocazioni sono state spedite due giorni fa e la composizione dell’organismo che, nelle intenzioni di Washington dovrebbe rappresentare un «nuovo e audace approccio» alla risoluzione dei conflitti globali, a partire dal Medio Oriente, è stata selezionata personalmente da Trump, che ne assumerà la presidenza. La missiva è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei. «È un grande onore aver ricevuto l’invito», ha commentato Milei, confermando la disponibilità dell’Argentina a partecipare come Stato membro fondatore. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lettera svelata da Milei: cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettato Leggi anche: Gaza, Netanyahu annuncia Mladenov alla guida del Board of Peace di Trump Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuove linee guida americane sulla nutrizione Dissonanza tra testo e grafica Capiamo perché Vi invito a leggere tutto il testo delle linee guida - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.