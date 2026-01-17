Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza | chi c’è e chi ancora non ha accettato E Netanyahu protesta per il comitato
Donald Trump ha inviato un invito ufficiale ai leader selezionati per il Board of Peace dedicato a Gaza, sottolineando l’importanza di trasformare le aspirazioni in azioni concrete. La comunicazione evidenzia chi ha già accettato l’incarico e chi ancora non ha dato conferma, mentre Netanyahu si è espresso negativamente riguardo alla creazione del comitato. Un momento di attenzione per le dinamiche politiche in quella regione.
«È il momento di trasformare i sogni in realtà ». È uno dei passaggi della lettera di invito al Board of Peace, firmata da Donald Trump, indirizzata ai leader che ne faranno parte. Le convocazioni sono state spedite due giorni fa e la composizione dell’organismo che, nelle intenzioni di Washington dovrebbe rappresentare un «nuovo e audace approccio» alla risoluzione dei conflitti globali, a partire dal Medio Oriente, è stata selezionata personalmente da Trump, che ne assumerà la presidenza. La missiva è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei. «È un grande onore aver ricevuto l’invito», ha commentato Milei, confermando la disponibilità dell’Argentina a partecipare come Stato membro fondatore. 🔗 Leggi su Open.online
