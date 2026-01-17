Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza | chi c’è e chi ancora non ha accettato E Netanyahu protesta per il comitato

Donald Trump ha inviato un invito ufficiale ai leader selezionati per il Board of Peace dedicato a Gaza, sottolineando l’importanza di trasformare le aspirazioni in azioni concrete. La comunicazione evidenzia chi ha già accettato l’incarico e chi ancora non ha dato conferma, mentre Netanyahu si è espresso negativamente riguardo alla creazione del comitato. Un momento di attenzione per le dinamiche politiche in quella regione.

