Trump firma Board of Peacecon 20 Paesi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ufficialmente lo Statuto del Board of Peace, coinvolgendo 20 Paesi nella sua costituzione. Durante l’evento, ha invitato sul palco i rappresentanti dei Paesi aderenti, segnando un passo importante nel quadro delle iniziative internazionali per la pace. Questa firma rappresenta un momento significativo nell’ambito della cooperazione globale, con potenziali implicazioni per le relazioni diplomatiche tra i Paesi partecipanti.

12.30 Il presidente Usa, Trump, ha firmato lo Statuto del Board of Peace e ha invitato sul palco i 20 rappresentanti dei Paesi che hanno aderito al Consiglio. "Tutti vogliono farne parte", ha detto nel suo discorso al Forum di Davos.Poi, ha assicurato che la ricostruzione di Gaza "sarà qualcosa di grandioso" e ha esortato Hamas a restituire le spoglie dell'ultimo ostaggio israeliano ancora in territorio palestinese."A formazione completa del Board, potremo fare tutto ciò che vogliamo e lo faremo in collaborazione con le Nazioni Unite".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Board of Peace, Trump firma a Davos la creazione del nuovo organismo internazionaleDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha firmato la creazione del ‘Board of Peace’, un organismo internazionale volto a monitorare i cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a favorire la risoluzione dei conflitti globali.

Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, qual è il vero obiettivo del progetto di Trump: quali Paesi ha invitatoIl coinvolgimento di Benjamin Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, promosso dall’amministrazione Trump, solleva domande sugli obiettivi reali del progetto.

Argomenti discussi: Il Board of Peace sostituirà una parte delle Nazioni Unite?; Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora; Board of Peace, un miliardo per entrare nel club di Trump; L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump.

Davos, oggi l’incontro Trump-Zelensky. Media: «Accordo con Usa rispetterà sovranità della Groenalndia»Svolta sulla Groenlandia a Davos: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, Trump ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei ... ilmessaggero.it

Il Regno Unito non prenderà parte oggi alla cerimonia di firma del Board of Peace con Donald Trump a causa delle "preoccupazioni circa la possibilità che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace": lo annuncia il ministro degli Esteri Yvet x.com

Domani a Davos la firma della nuova organizzazione, ribattezzata "l'Onu privata di Trump". facebook