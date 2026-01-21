Netanyahu nel Board of Peace per Gaza qual è il vero obiettivo del progetto di Trump | quali Paesi ha invitato

Il coinvolgimento di Benjamin Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, promosso dall’amministrazione Trump, solleva domande sugli obiettivi reali del progetto. Trump ha invitato diversi Paesi a partecipare, con l’intento di favorire un accordo di pace stabile nella regione. Questa iniziativa mira a promuovere dialogo e cooperazione tra le parti, anche se le reali finalità e implicazioni continuano a essere oggetto di analisi e interpretazioni diverse.

L’ufficio stampa ha comunicato in una nota ufficiale l’ingresso di Benjamin Netanyahu nel Board of Peace per Gaza. Il leader di Israele ha accettato l’invito del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendosi così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. Netanyahu accetta l’invito di Trump Nei giorni scorsi, l’ufficio di Benjamin Netanyahu aveva dichiarato il Board of Pace per Gaza “non coordinato con Israele e contrario alla sua politica”. In seguito, il leader d’Israele ha convocato un incontro con i suoi principali consiglieri per discutere dell’invito di Donald Trump. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gaza, Cremlino: "Trump ha invitato Putin al Board of Peace"Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza.

Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of PeaceIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Board of Peace per Gaza, su invito di Donald Trump.

