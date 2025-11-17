Usa Trump non ha ancora deciso sull' azione militare in Venezuela | E non esclude di parlare con Maduro

Il presidente americano riterrebbe che la semplice pressione su Caracas potrebbe spingere il regime a farsi da parte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela | E non esclude di parlare con Maduro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dire.it - Donald J. Trump ha deciso di esentare alcuni prodotti dai dazi stabiliti nei mesi scorsi - facebook.com Vai su Facebook

Trump deciso a fare causa alla BBC nonostante le scuse: “Chiederò risarcimento fino a 5 miliardi di dollari” Vai su X

Venezuela, sale la tensione con gli Usa. Trump: "Ho deciso cosa fare". Machado invita a disobbedire a Maduro - Il presidente del paese sudamericano, Nicolás Maduro, ha chiesto a sei regioni orientali del Paese ( Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoáte ... Lo riporta tg.la7.it

Trump, toglie i dazi su alcuni alimenti: cosa cambia per l’Italia? - Davanti alle tensioni che si sono create sui dazi imposti dagli Usa, Donald Trump ha deciso di fare un passo indietro. Come scrive dailynews24.it

Usa, lotta ai narcos in Venezuela, Donald Trump schiera le truppe e apre ai colloqui con Maduro - Il presidente Usa abbassa la tensione con Caracas dopo aver ammassato truppe nei Caraibi contro i trafficanti di droga. Secondo milanofinanza.it