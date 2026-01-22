Trump Dazi sullo champagne? Perché l' Italia può guadagnare

Le recenti minacce di dazi del 200% sugli champagne francesi da parte di Donald Trump rappresentano una sfida importante per il settore. Questa misura potrebbe influenzare significativamente le importazioni e il mercato internazionale, aprendo opportunità per altri produttori, come l’Italia. Analizziamo le implicazioni di questa possibile misura e le ragioni per cui il nostro Paese potrebbe trarne vantaggio.

Dazi del 200% sull’importazione negli Stati Uniti dello champagne francese. La minaccia, ventilata da Donald Trump, di imporre una tassa extra per le bottiglie delle famose bollicine rischia di mettere in ginocchio un intero settore. Considerando che i produttori di champagne vendono negli Stati Uniti il 13% dell’intera produzione (primo mercato la Francia di commercializzazione è la Francia con il 33%), si rischiare di perdere il secondo mercato al mondo. Un incubo per i produttori francesi. A livello mondiale - secondo le stime di Mordor Intelligence, società di ricerca presente in oltre 100 Paesi che analizza l’andamento di 6mila aziende in oltre 20 settori merceologici fondamentali- si stima che il mercato dello champagne raggiungerà i 19. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Trump accelera sulla Groenlandia: “Dazi sullo champagne francese, gli europei non opporranno resistenza”In occasione del suo secondo anniversario alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato nuove misure commerciali, tra cui l’imposizione di dazi sul champagne francese, con l’obiettivo di influenzare le relazioni economiche con l’Europa.

Trump minaccia dazi del 200% sul vino e champagne franceseIl presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la possibilità di imporre dazi del 200% su vino e champagne francesi, in risposta alle dichiarazioni di un assistente di Emmanuel Macron riguardo alla partecipazione della Francia al “Consiglio di pace” per Gaza.

