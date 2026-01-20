Trump accelera sulla Groenlandia | Dazi sullo champagne francese gli europei non opporranno resistenza

In occasione del suo secondo anniversario alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato nuove misure commerciali, tra cui l’imposizione di dazi sul champagne francese, con l’obiettivo di influenzare le relazioni economiche con l’Europa. La sua strategia sembra mirare a rafforzare la posizione degli Stati Uniti, lasciando intendere che gli europei potrebbero non opporre resistenza. Questa mossa si inserisce in un contesto di tensioni commerciali e geopolitiche in evoluzione.

Nel giorno dell’anniversario della sua seconda elezione a presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha scelto di far tremare ancora l’Occidente. Dopo 12 mesi di continue giravolte, con dichiarazioni e smentite che si sono susseguite su ogni campo della geopolitica, il Tycoon non sembra ancora soddisfatto. Sfruttando la sua partenza per il Forum economico mondiale, ospitato a Davos, il presidente Usa ha pubblicato su Truth una foto che ha creato una bufera mediatica e politica. Un fotomontaggio realizzato dall’IA che lo ritrae con in mano una bandiera stelle e strisce e poco dietro il vicepresidente, JD Vance. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

