Trump minaccia dazi del 200% sul vino e champagne francese

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la possibilità di imporre dazi del 200% su vino e champagne francesi, in risposta alle dichiarazioni di un assistente di Emmanuel Macron riguardo alla partecipazione della Francia al “Consiglio di pace” per Gaza. La questione riflette le tensioni tra i due paesi e le implicazioni commerciali di questa disputa diplomatico-economica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi doganali del 200 per cento sul vino e sullo champagne francesi, dopo che un assistente del presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia “non intende” accettare l’invito a far parte del “ Consiglio di pace ” per Gaza. Il “Consiglio di pace” è un’idea inizialmente proposta da Trump lo scorso settembre come parte del suo piano per porre fine alla guerra a Gaza, anche se ora l’iniziativa sembra essere finalizzata a mediare i conflitti globali in modo più ampio. Trump minaccia ulteriori dazi per otto Paesi europei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

BREAKING NEWS: Trump Threatens 200% Tariffs on France as Macron Rejects Gaza Peace Board | AC1B

