Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente americano ha aperto il dibattito con critiche all’Europa, per poi annunciare un accordo sulla Groenlandia e una tregua sui dazi commerciali. L’incontro con il premier olandese Mark Rutte ha sottolineato le strategie degli Stati Uniti nell’Artico e negli scambi internazionali, evidenziando una fase di intensi sviluppi nelle relazioni globali.

Il Presidente americano scuote il World Economic Forum definendo il futuro dell’Artico dopo l’incontro strategico con Mark Rutte Il freddo. Il Presidente americano scuote il World Economic Forum definendo il futuro dell’Artico dopo l’incontro strategico con Mark Rutte Il freddo pungente delle Alpi svizzere non ha smorzato le sentenze infuocate di Donald Trump. il Presidente Usa ha trasformato il palcoscenico di Davos nel centro gravitazionale della geopolitica mondiale. Si sono aperti i lavori con un discorso dai toni alterni, definendo la platea della Congress Hall un misto di grandi amici e storici nemici. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Trump a Davos: prima attacca l’Europa poi annuncia l’accordo sulla Groenlandia e la tregua sui dazi

Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop daziDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale.

Davos, Trump attacca l’Europa: “Non vi riconosco più”. Poi le parole sulla Groenlandia – La direttaDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha rivolto alcune dichiarazioni critiche sull’Europa, affermando di non riconoscerla più.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

TRUMP vuole attaccare la GROENLANDIA (e l'Europa trema)

Argomenti discussi: Così l'America di Trump invade il World Economic Forum di Davos; Trump annuncia un accordo con la Nato e sospende i dazi sulla Groenlandia; Anche il Forum di Davos è diventato a forma di Trump; Trump a Davos dà i numeri sull'economia: sono tutti veri?.

Davos, Trump attacca l'Europa. Poi vede Rutte e annuncia intesa con Nato sulla GroenlandiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Davos, Trump attacca l'Europa. Poi vede Rutte e annuncia intesa con Nato sulla Groenlandia ... tg24.sky.it

Davos, oggi l’incontro Trump-Zelensky. Media: «Accordo con Usa rispetterà sovranità della Groenalndia»Svolta sulla Groenlandia a Davos: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, Trump ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei ... ilmessaggero.it

Tg2. . Al forum economico di #Davos è svolta sulla #Groenlandia: #Trump prima, in un lungo discorso, attacca l'#Europa e chiede con forza negoziati per acquisire la sovranità dell'isola. Poi in serata annuncia accordo con #Nato e cancellazione dazi minacciat - facebook.com facebook

#Davos, Donald #Trump fa marcia indietro sugli extra dazi a 8 Paesi europei e in esclusiva a CNBC spiega: "Abbiamo un'idea di accordo" con la Groenlandia dopo aver discusso con il segretario della NATO. Un accordo che "sarà per sempre". "Penso che sar x.com