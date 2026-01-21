Davos Trump attacca l’Europa | Non vi riconosco più Poi le parole sulla Groenlandia – La diretta

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha rivolto alcune dichiarazioni critiche sull’Europa, affermando di non riconoscerla più. Successivamente, ha commentato anche sulla Groenlandia. L’attesa per il suo intervento ha attirato l’attenzione dei media e dei partecipanti, rendendo questa giornata uno dei momenti principali dell’evento. Di seguito, le principali dichiarazioni e le reazioni generate dall’intervento del presidente statunitense.

Grande attesa a Davos per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, protagonista del World Economic Forum. Il suo viaggio è stato rallentato da un guasto tecnico all'Air Force One, che ha imposto un cambio di aereo. Nel frattempo dal vertice arrivano messaggi forti sullo scenario globale, tra diplomazia, tensioni geopolitiche e proteste. Trump ha aperto il suo intervento a Davos attaccando subito l'Europa, con un "non vi riconosco più" che ha risuonato forte nelle orecchie dei presenti. Poi il passaggio sulla Groenlandia, tra minacce velate di "fare come in Venezuela" e rassicurazioni sulla volontà di "non usare la forza" per ottenere il controllo dell'Isola.

