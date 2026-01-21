Davos | Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop dazi

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale. Ha lodato la crescita economica americana, criticato l’Europa e annunciato un accordo con la NATO riguardo alla Groenlandia, escludendo l’uso della forza militare. L’intervento ha evidenziato le posizioni degli Stati Uniti su questioni strategiche e diplomatiche di attualità.

Davanti alla platea di Davos, composta da "tanti amici e qualche nemico" Donald Trump ha lodato la sua gestione degli Usa, che "sono nel bel mezzo della più grande crescita economica nella storia del Paese", sferzato l'Europa e rivendicato la "necessità" di acquisire la Groenlandia, pur allontanando lo spettro di un'operazione militare. Un piano che ha portato in serata all'annuncio della definizione di un futuro "accordo quadro" sulla regione dell'Artico con la Nato e lo stop all'ingresso dei dazi doganali minacciati per otto Stati europei che avevano mandati piccoli contigenti militari sull'isola.

