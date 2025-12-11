Nel Palasport Ciro Quaranta il trofeo interregionale di Natale Csen di karate inclusivo

11 dic 2025

Sabato 13 dicembre nel palasportCiro Quaranta” una giornata di sport, inclusione e condivisione con il decimo Trofeo Interregionale di Natale Csen Abruzzo karate inclusivo. L'evento è stato presentato in Comune dall'assessore Patrizia Martelli, assieme a Ugo Salines presidente regionale Csen. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

