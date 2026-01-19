Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi. Le autorità ipotizzano un possibile problema tecnico, come un giunto saltato, mentre il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “estremamente strano”. L’incidente si è verificato su una tratta rinnovata di recente, in modo inspiegabile e senza precedenti.

Un incidente tragico, costato la vita a 39 persone, e che ne ha lasciate ferite oltre cento – di cui trenta in gravi condizioni -, avvenuto “inspiegabilmente” in un rettilineo, su una tratta rinnovata di recente. La Spagna indaga sull’incidente avvenuto la sera del 18 gennaio, alle 19.39, tra due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia all’altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020), che si stava dirigendo a Huelva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano”

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine di feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando 39 vittime e decine di feriti, alcuni in condizioni critiche. L'ipotesi principale è un guasto a un giunto tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulle cause e avvia le indagini per chiarire l’accaduto.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, più di 100 feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, tra le località di Aldamuz e Cordova, causando 39 vittime e oltre 100 feriti. L'ipotesi principale è un guasto al giunto tra i binari, ma il ministro ha espresso dubbi sulle cause. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e solleva questioni sulla sicurezza ferroviaria nella regione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano” - Andalusia, il ministro: "I binari erano stati rinnovati di recente" ... ilfattoquotidiano.it