Dopo il deragliamento di due treni ad Adamuz, in Spagna, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La Guardia Civil sta lavorando per identificare le vittime e raccogliere prove utili a chiarire le dinamiche del disastro. Nel frattempo, sono stati diffusi immagini del binario coinvolto, che potrebbero contribuire a comprendere meglio quanto accaduto.

La Guardia civil è concentrata sia sull’identificazione delle vittime dell’incidente a Adamuz sia sulla raccolta di indizi sulle possibili cause del deragliamento dei due treni. Sono arrivati sul luogo del disastro esperti specializzati in Dna e impronte digitali, tra cui alcuni che hanno partecipato alle operazioni del 2024 per identificare le vittime della devastante tempesta. “ L’errore umano è praticamente escluso. Se il macchinista prende una decisione errata, il sistema stesso la corregge. Non speculiamo, aspettiamo i risultati dell’indagine”. Lo ha dichiarato Alvaro Fernandez Heredia, presidente della società ferroviaria pubblica spagnola Renfe, durante il programma ‘Las Mañanas’ della radio nazionale spagnola Rne, parlando dell’ incidente ferroviario avvenuto ieri sera a Adamuz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Treni deragliati in Spagna, il video del binario “incriminato” dopo il disastro: gli esperti al lavoro

Treni deragliati in Spagna, le immagini aree del disastro – Video

Due treni dell’alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia sono deragliati, causando numerose vittime e feriti. Le immagini aeree mostrano l’entità del disastro e i danni alle aree interessate. L’incidente ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini.

Treni deragliati in Andalusia: il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia. La corrispondente di LaPresse in Spagna, Lucrezia Clemente, ha visitato il sito per offrire un resoconto dettagliato dell’accaduto. Questo intervento fornisce informazioni accurate e aggiornate sulla vicenda, contribuendo a chiarire le circostanze dell’incidente e le successive operazioni di soccorso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Treni deragliati in Spagna, la Guardia Civil: "Siamo concentrati a identificare le vittime" - (LaPresse) La Guardia Civil, in questo momento, è concentrata nell’identificare le vittime dell'incidente che ha coinvolto due treni in Andalusia. ilmattino.it