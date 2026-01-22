Tregua per il ciclone Harry autorità al lavoro per ripristinare i danni

Il ciclone Harry ha interessato Catania e la Sicilia orientale, provocando danni e disagi nelle zone di viale Kennedy alla Plaia, Ruggero di Lauria, Artale Alagona a Ognina e San Giovanni Li Cuti. Le autorità sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e avviare le operazioni di ripristino. La situazione è sotto controllo mentre si procede con le attività di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione.

Il ciclone Harry ha colpito duramente Catania e la Sicilia orientale, causando danni e disagi. Le zone più coinvolte includono viale Kennedy alla Plaia, Ruggero di Lauria e Artale Alagona a Ognina, fino al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. Le onde alte hanno spazzato via barriere protettive e depositato sabbia e detriti lungo le strade, rendendo le arterie costiere impraticabili per ore. Ben 190 persone sono state evacuate nel Catanese, con molte strade chiuse, tra cui un tratto della SS114 per esondazione del fiume Agrò. CICLONE HARRY, DANNI E DISAGI Collegamenti marittimi con le Eolie sospesi e istituti scolastici chiusi a Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

Tregua dopo il ciclone Harry: cosa dobbiamo aspettarciDopo il passaggio del ciclone Harry, si apre una fase di relativa stabilità nel Sud Italia.

