Tregua dopo il ciclone Harry | cosa dobbiamo aspettarci

Dopo il passaggio del ciclone Harry, si apre una fase di relativa stabilità nel Sud Italia. L’area, duramente colpita con onde fino a 10 metri e ingenti danni, si prepara ora a un periodo di recupero e ripresa. È importante monitorare gli sviluppi delle condizioni climatiche e le misure di sicurezza per affrontare al meglio questa fase di transizione.

Dopo la tempesta è il momento della tanto invocata quiete: l'estremo Sud Italia è stato letteralmente messo in ginocchio dal ciclone Harry che ha seminato la distruzione di svariati chilometri di litorali con onde alte fino a 10 metri al largo (7-8 metri sottocosta) specialmente tra Sicilia orientale e Calabria ionica per danni che ammontano a svariate centinaia di miliardi. Su quelle aree adesso è tornato il sereno e la tempesta si è definitivamente esaurita spostandosi verso Est. Cosa dobbiamo aspettarci. " L'allontanamento di Harry garantirà un rapido miglioramento con un crollo del moto ondoso, ma si tratterà di una tregua breve ", spiega l'esperto Lorenzo Tedici de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

