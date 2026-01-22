tre anni di violenze e minacce carabinieri salvano una donna a napoli

Dopo tre anni di violenze e minacce, i carabinieri di Napoli hanno salvato una donna vittima di maltrattamenti e minacce costanti. La donna, spesso in silenzio per paura di ritorsioni, ha trovato nel pronto intervento delle forze dell’ordine un’occasione per uscire da un contesto di sofferenza protratta nel tempo. Questo intervento evidenzia l’importanza di segnalare ogni forma di violenza e di affidarsi alle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Minacce, maltrattamenti, denigrazioni continue, quasi mai denunciati per paura di ritorsioni. Poi, lo scorso 13 gennaio, la svolta. I carabinieri, durante dei controlli ai Quartieri spagnoli, hanno sentito le urla della vittima. Sono entrati in casa ed hanno accertato che stava subendo dal marito una violenta aggressione. Non certo la prima. Finisce così, con l’arresto di un uomo di 46 anni ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della propria moglie, l’ennesima storia di violenze. La vittima, stremata dalle continue violenze subìte, ha fornito un racconto specifico dei comportamenti aggressivi, incontrollati e offensivi messi in atto dall’indagato dal 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

