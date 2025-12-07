Minaccia di gettarsi dal tetto | Carabinieri salvano una donna in extremis

Nel primo pomeriggio di oggi, tre equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti in un comune della Valle dell'Ufita, dopo la segnalazione di un ragazzino che aveva allertato il 112 riferendo che la madre, in forte stato di agitazione, si era arrampicata sul tetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

