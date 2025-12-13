Catania minacce e violenze a una donna per restituirle la bicicletta rubata | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Catania per aver minacciato e aggredito una donna al fine di costringerla a pagare per riottenerne la bicicletta rubata alcuni giorni prima. L'episodio ha evidenziato un grave episodio di violenza e intimidazione, sottolineando le criticità legate alla sicurezza e alla gestione dei furti in città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Donna costretta a pagare per la restituzione del mezzo. Una donna è stata minacciata e aggredita per essere costretta a versare del denaro in cambio della restituzione della bicicletta, rubata alcuni giorni prima. La vicenda si è conclusa con l' arresto di un uomo di 49 anni, originario di Catania, da parte della Polizia di Stato. L'intervento della Polizia di Stato. A far scattare l'intervento sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, allertati dalla richiesta di aiuto di una 30enne al numero unico di emergenza. La donna ha segnalato la presenza, davanti alla propria abitazione, dell'uomo che in precedenza le aveva sottratto la bicicletta.

