Travaglio a La7 | Trump ci sta sbattendo in faccia quello che gli Usa fanno da 20 anni Frecciata a Macron

Durante una puntata di Travaglio a La7, è stata evidenziata la crescente distanza tra gli interessi degli Stati Uniti e l’Europa, con particolare attenzione alle politiche di Trump e alle recenti affermazioni sul declino dell’era euro-atlantica. La discussione ha sottolineato come le differenze tra le due sponde dell’Atlantico siano ormai profonde, influenzando le relazioni internazionali e la strategia globale.

“ È finita l’era euro-atlantica e gli interessi degli Stati Uniti, a prescindere da Trump, non solo divergono da quelli europei ma sono proprio ormai agli antipodi”. Sono le parole pronunciate dal direttore del Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. La giornalista interviene in collegamento telefonico da Davos, dopo l’evacuazione dello studio allestito nel centro congressi a causa di un incendio scoppiato in uno chalet vicino. La domanda rivolta a Travaglio nasce dal durissimo discorso pronunciato poche ore prima da Donald Trump al World Economic Forum, nel quale il presidente americano ha attaccato frontalmente l’Europa, rilanciando il vecchio refrain sulla Nato, secondo cui gli Stati Uniti pagano “praticamente il 100%” mentre gli alleati sarebbero ingrati e poco affidabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Travaglio: "Trump fa con l'Europa quello che gli Usa fanno da 30 anni, solo senza vaselina". Scontro con GruberDurante una vivace discussione a Otto e mezzo, Marco Travaglio ha commentato le politiche di Trump nei confronti dell'Europa, paragonandole alle azioni degli Stati Uniti degli ultimi trent'anni, ma senza mezzi termini.

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull'Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il videoDurante la puntata di Otto e Mezzo, si è acceso un confronto tra Travaglio e Gruber sull'Ucraina, con discussioni sul ruolo degli Stati Uniti e le affermazioni di Trump.

Travaglio: Trump ha fatto quello che i democratici non hanno fatto | Accordi e Disaccordi

Vertice di Davos, Travaglio: Trump ci sta svegliando, si prende quello che gli serveTravaglio: Trump a Davos ci sta svegliando, si prende quello che gli serve. Commenti sull'acquisizione della Groenlandia.

Iran, Marco Travaglio: Qualcuno dica a Trump che non è il VenezuelaMarco Travaglio analizza la crisi iraniana e le ambiguità della politica estera americana sotto la presidenza Trump

