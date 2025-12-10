Travaglio | Trump fa con l’Europa quello che gli Usa fanno da 30 anni solo senza vaselina Scontro con Gruber
Durante una vivace discussione a Otto e mezzo, Marco Travaglio ha commentato le politiche di Trump nei confronti dell’Europa, paragonandole alle azioni degli Stati Uniti degli ultimi trent’anni, ma senza mezzi termini. Il dibattito con Lilli Gruber ha acceso un acceso scambio di opinioni, riflettendo sulle dinamiche internazionali e le conseguenze delle scelte politiche americane.
Botta e risposta vivace tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e mezzo (La7), il direttore del Fatto Quotidiano espone le tesi del suo editoriale “Chi è causa del suo mal”, scatenando una sequenza di scambi tesi in studio. Al centro della discussione, il ruolo dell’ Europa nei rapporti con gli Stati Uniti e la citazione di Sandro Pertini — “A brigante, brigante e mezzo” — che Travaglio propone come regola di sopravvivenza geopolitica nel nuovo equilibrio internazionale. Quando Gruber gli chiede di spiegare quel passaggio, Travaglio risponde senza mezzi termini: “ Trump dice in maniera sgarbata quello che hanno detto e soprattutto fatto i suoi predecessori da trent’anni, quindi se c’è stato un salto della storia c’è stato trent’anni fa e noi non ce ne siamo accorti perché prima usavano la vaselina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Travaglio sul Nove: “Il piano Gaza è merito di Trump. Temo le mine vaganti che tenteranno di rompere la tregua”
Travaglio sul Nove: “Il piano di Trump ha avuto un grande alleato nelle piazze”
Travaglio (Nove): “Le sanzioni di Trump a Putin? Danneggiano più noi. La Russia sta per sfondare l’ultima difesa, solo Zelensky può fermare tutto”
. @paolomieli: "Unica strada per l'Europa è fare l'esercito europeo, lo diciamo da anni. Anche sul Fatto c'è un vento favorevole alle parole di Trump, lo si capisce dalle parole di Travaglio ma anche di Rovelli che dice: "Trump ci allontana dalla Terza Guerra Mo Vai su X
Trova le differenze Cosa ha letto Travaglio e cosa hanno scritto Trump e Putin. Un mio articolo oggi su @Linkiesta Il direttore del Fatto ha scritto ieri, 4 dicembre, un editoriale per dimostrare una volta di più come gli “euro-nani” stiano portando alla rovina l’Ucra Vai su Facebook
Travaglio: “Ucraina? Piano Trump è pace sporca, ma è l’unica possibile. Chi insegue quella ‘giusta’ vuole la guerra” - Il direttore del Fatto Quotidiano critica l'Ue: "Più aiutiamo Kiev, più viene distrutta. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com