Travaglio | Trump fa con l’Europa quello che gli Usa fanno da 30 anni solo senza vaselina Scontro con Gruber

Botta e risposta vivace tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e mezzo (La7), il direttore del Fatto Quotidiano espone le tesi del suo editoriale “Chi è causa del suo mal”, scatenando una sequenza di scambi tesi in studio. Al centro della discussione, il ruolo dell’ Europa nei rapporti con gli Stati Uniti e la citazione di Sandro Pertini — “A brigante, brigante e mezzo” — che Travaglio propone come regola di sopravvivenza geopolitica nel nuovo equilibrio internazionale. Quando Gruber gli chiede di spiegare quel passaggio, Travaglio risponde senza mezzi termini: “ Trump dice in maniera sgarbata quello che hanno detto e soprattutto fatto i suoi predecessori da trent’anni, quindi se c’è stato un salto della storia c’è stato trent’anni fa e noi non ce ne siamo accorti perché prima usavano la vaselina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it