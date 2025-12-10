Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina | Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni Questo però non è vero – Il video

Durante la puntata di Otto e Mezzo, si è acceso un confronto tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina, con discussioni sul ruolo degli Stati Uniti e le affermazioni di Trump. La visita di Zelensky a Palazzo Chigi ha ulteriormente approfondito il dibattito sul nuovo scenario internazionale, contribuendo a una vivace discussione tra i due ospiti.

Il nuovo quadro internazionale dopo la visita di Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi arriva subito sul tavolo di Otto e Mezzo. Nella puntata di martedì 9 dicembre, mentre il governo italiano ribadisce il «pieno sostegno» a Kiev e il presidente ucraino dice di «fidarsi di Meloni », il tema approda nello studio di La7, dove il confronto tra Lilli Gruber e Marco Travaglio si accende in pochi secondi. Lo scontro tra Travaglio e Gruber. Il direttore del Fatto Quotidiano collega la posizione sempre più defilata di Donald Trump sul conflitto alla linea storica degli Stati Uniti. E parte con una delle sue ricostruzioni più controverse: «Trump dice in maniera sgarbata quello che hanno detto, e soprattutto fatto, i suoi predecessori da 30 anni, quindi se c’è stato un salto della storia, c’è stato 30 anni fa e noi non ce ne siamo accorti, perché prima usavano la vaselina. 🔗 Leggi su Open.online

Otto e mezzo, scintille tra Lilli Gruber e Travaglio: "Scusami Marco, ma no..."

