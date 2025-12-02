Tempo di lettura: 2 minuti Bisognerà attendere gennaio per vedere effettivamente come stanno le cose, ma per ora il Trapani si dice tutto sommato tranquillo in merito alla nuova penalizzazione (-8) che potrebbe interessare il club siciliano. Il Tribunale Federale, chiamato a decidere in merito a nuove possibili irregolarità amministrative, questa mattina ha deciso di rinviare tutto all’8 gennaio. Nel corso della giornata si sono quindi rincorse voci sui possibili scenari futuri che hanno spinto la società del presidente Antonini a fare chiarezza fornendo la sua versione dei fatti: “La società F. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le altre di C, possibile ulteriore -8 per il Trapani: la precisazione della società