Cacciatore uccide a colpi di pistola la moglie i due figli e la sorella poi si suicida | la strage familiare in Germania

Un cacciatore di 63 anni si sarebbe spostato tra più località del land del Baden-Württemberg per sterminare con una pistola tutta la sua famiglia: la sorella di 60 anni, i suoi due figli, di 27 e 29 anni, e la seconda moglie di 57 anni. Poi l'uomo si sarebbe tolto la vita utilizzando la stessa. 🔗 Leggi su Today.it

