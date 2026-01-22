Traffico Roma del 22-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 22 gennaio 2026 alle 20:30 presenta code sulla Flaminia tra raccordo via dei Due Ponti e l'aeroporto dell'Urbe, sulla Salaria e sulla tangenziale est, anche a causa dell'incontro di Europa League tra Roma e Stoccarda allo stadio Olimpico. Sono in vigore divieti di sosta e transito, con chiusure temporanee sulla tangenziale est e sulla Roma L'Aquila, per lavori e questioni di sicurezza. Per aggiornamenti, consultare il sito Roma

Luceverde Roma e poi più avanti tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia sta situazione esterna tra la Pontina è lo svincolo A24 per Teramo code lungo le due carreggiate sulla Flaminia tra raccordo via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est traffico molto intenso Anche sulla tangenziale est code direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e poi verso lo stadio Olimpico dallo svincolo A24 alla sala e allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma Stoccarda per il campionato di Europa League già in atto divieti di sosta e transito intorno all'impianto misure per la viabilità sono in vigore per motivi di sicurezza già da ieri anche in centro è nell'aria di Villa Borghese ricordiamo che lo stadio Olimpico irraggiungibile anche con di linee bus dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domattina a chiusa la tangenziale est tra la Roma L'Aquila e la via Nomentana nelle due direzioni per lavori agli impianti della nuova galleria Circonvallazione interna segnaliamo infine che dalla 1 e fino alle 6 di domattina verrà chiuso perché si trova sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e proviene dal raccordo anulare adesso sulla tangenziale est verso San Giovanni ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 20:30Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento.

Traffico Roma del 22-01-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 22 gennaio 2026 alle 18:30 presenta alcune criticità: incidenti su via Trionfale e Viale Regina Elena, con code sul raccordo anulare tra Cassia e Casilina.

