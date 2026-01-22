Traffico Roma del 22-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 22 gennaio 2026 alle 18:30 presenta alcune criticità: incidenti su via Trionfale e Viale Regina Elena, con code sul raccordo anulare tra Cassia e Casilina. Traffico intenso sulla Tangenziale est in direzione San Giovanni e sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia. Per l'incontro di calcio allo stadio Olimpico, sono in vigore divieti di sosta e transito. Si consiglia di consultare fonti ufficiali per aggiornamenti e alternative di percorso.

Luceverde Roma incidente su via Trionfale Largo Cervinia ed ancora per incidente difficoltà di transito su Viale Regina Elena incrocio con viale dell'Università trafficato in queste ore il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana della Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina traffico molto intenso la tangenziale est concludi direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e poi verso lo stadio Olimpico dallo svincolo A24 alla Salaria e allo stadio Olimpico Questa sera 20:45 incontro di calcio Roma Stoccarda per il campionato di Europa League già in atto divieti di sosta e transito intorno all'impianto sportivo misure viabilità sono in vigore per motivi di sicurezza già da ieri anche in centro è nell'aria di Villa Borghese ricordiamo che lo stadio Olimpico è raggiungibile anche con 19 linee se torniamo al traffico intenso sulla via Pontina con code a tratti tra la Cristoforo Colombo il raccordo in uscita da Roma e proseguendo verso Latina file a tratti tra Pomezia e Aprilia ma per i dettagli di queste da altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità.

Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio.

