Traffico Roma del 22-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 22 gennaio 2026 presenta alcune variazioni. Questa mattina, in via Isola Farnese, sono iniziati lavori di messa in sicurezza, con possibili temporanee interruzioni al transito pedonale e veicolare. Per lo stadio Olimpico, nelle ore serali, sono previsti divieti di sosta e chiusure temporanee al traffico in occasione della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla vi

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Isola Farnese sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza dopo lo svuotamento della parete che costeggia la strada gli interventi si svolgono tra le 8 e le 16 nel corso dei lavori potranno verificarsi per motivi di sicurezza temporanee interruzioni al transito pedonale resta garantito il passaggio dei mezzi di soccorso divieti di sosta e chiusura al traffico in caso di necessità nell'area del Foro Italico anche la viabilità si prepara l'incontro di questa sera allo stadio Olimpico valido per il torneo di Europa League dalle 20:45 si gioca a Roma Stoccarda e il piano della mobilità prevede divieti di sosta ad ampio raggio intorno allo stadio divieti di sosta anche nell'area di Villa Borghese a partire da viale Washington così come in Piazza Mancini possibili chiusure al traffico durante la sera nelle fasi di afflusso allo stadio e poi alla conclusione la partita

