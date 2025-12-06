Io dico tutti i nomi della squadra della morte tanto ho 90 anni | anche se mi vogliono ammazzare son pronta | un’ex suora mostra a Fedez un documento inedito sul Mostro di Firenze

“Io dico tutti i nomi, tanto ho 90 anni: anche se mi vogliono ammazzare son pronta”: a dirlo è Annamaria Mazzari ai microfoni di Fedez e Mr. Marra, per l’ultima puntata di P ulp Podcast sul mistero del Mostro di Firenze. La rubrica trasmessa su Youtube aveva già affrontato l a terribile saga del serial killer che negli anni ’70 e ’80 ha seminato il terrore nelle campagne fiorentine. Dopo le puntate che avevano svelato la suggestione per cui i duplici delitti del Mostro e quelli di Zodiac potessero appartenere alla stessa mano, la nuova tappa del racconto, intitolata “La suora che detiene i segreti di Pacciani e del Mostro di Firenze”, lascia emergere documenti e testimonianze finora mai divulgati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

