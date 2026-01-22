Tornano I Mercoledì alla Pantofla con una serata tutta a base di baccalà
Tornano le serate “I Mercoledì alla Pantofla” con un appuntamento dedicato al baccalà. L’evento si terrà mercoledì 28 gennaio presso il Circolo Pescatori “La Pantofla” a Cervia, con due turni alle 19 e alle 20:30. Un’occasione per gustare piatti a base di baccalà in un contesto conviviale e informale, nel rispetto delle tradizioni locali.
Tornano le serate gastronomiche a tema “I Mercoledì alla Pantofla”. Il prossimo incontro, dedicato al baccalà, è in programma mercoledì 28 gennaio, sempre presso il Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia, suddiviso in due turni: il primo alle 19 e il secondo alle 20:30. Il menù della serata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Menù a base di baccalà per festeggiare il mese del CarnevalePer celebrare il mese del Carnevale, dal 6 all'8 febbraio 2026, proponiamo un menù dedicato al baccalà.
