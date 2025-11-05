Massa, 5 novembre 2025 – Iniziano le operazioni di rimozione della Guang Rong, la nave cargo di circa 100 metri, che giace immobile, dall’ 8 gennaio 2025, sul fianco, a Marina di Massa. Le condizioni meteo avverse la fecero schiantare contro il pontile turistico, danneggiandolo. Sulla vicenda indaga ancora la procura di Massa. Il cargo trasportava materiale di scarto delle cave di marmo, e, prima di poter essere rimosso, deve essere svuotato di tutto il suo contenuto: solo dopo potrà essere trasportato verso il porto di Livorno. Guang rong Nave pontile Le operazioni per la rimozione avrebbero dovuto prendere il via a settembre 2025, ma per via di alcuni dettagli tecnici tra i privati coinvolti nell’iter erano state rimandate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guang Rong, iniziate le operazioni per liberare la nave incagliata a Marina di Massa