Tomb Raider Sophie Turner assicura | La mia Lara Croft non sarà una bomba sexy

Sophie Turner, nota per il suo ruolo in Il trono di spade, ha chiarito che la nuova serie di Tomb Raider si concentrerà sulla forza e l'indipendenza di Lara Croft, senza enfatizzare l'aspetto sensuale. La sua interpretazione mira a rispettare l'essenza del personaggio originale, valorizzandone le caratteristiche di avventuriera e donna forte, distanziandosi da stereotipi estetici.

La star de Il trono di spade ci tiene a mettere in chiaro un punto: l'aspetto sexy della protagonista di Tomb Raider non sarà affatto centrale nella serie che, piuttosto, racconterà la Lara Croft forte e indipendente dei videogame. È bastata una sola foto di Sophie Turner nei panni della nuova Lara Croft per alimentare il dibattito sull'eroina dei videogame. Il tutto in preparazione dell'arrivo del nuovo adattamento di Tomb Raider, una serie prodotta da Prime Video. Ma l'attrice inglese, consapevole dell'importanza del suo personaggio nell'immaginario collettivo, ha messo le mani avanti garantendo che la sua Lara Croft "non sarà una bomba sexy" come qualcuno potrebbe temere, bensì una "donna forte, coraggiosa e autentica".

