Sophie Turner è una Lara Croft perfetta nella prima foto della serie Tomb Raider

Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova serie Tomb Raider, con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. L’attrice, nota per il suo ruolo in Il Trono di Spade, interpreta l’iconica protagonista dei videogiochi in un adattamento seriale diretto da Phoebe Waller-Bridge. La foto mostra un’immagine fedele al personaggio, confermando l’attenzione alla fedeltà originale e alla qualità della produzione.

