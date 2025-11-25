Il prossimo film di Tom Cruise diretto da Iñárritu secondo Michael Stuhlbarg è un progetto folle

L'attore ha condiviso qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set della black comedy che arriverà nei cinema nell'autunno 2026. Il prossimo film con star Tom Cruise, diretto da Alejandro González Iñárritu, sembra sia un progetto folle. A rivelarlo è stato Michael Stuhlbarg, uno degli attori che fanno parte del cast del lungometraggio, che potrebbe essere intitolato Judy, in arrivo nei cinema americani il 2 ottobre 2026. Un progetto impegnativo Michael Stuhlbarg, durante un evento organizzato da SAG-AFTRA Foundation, ha parlato della sua esperienza sul set del film con Tom Cruise. L'attore, che ha conquistato gli spettatori con la sua interpretazione in Chiamami col tuo nome, ha rivelato che è stato il progetto che lo ha impegnato più a lungo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il prossimo film di Tom Cruise, diretto da Iñárritu, secondo Michael Stuhlbarg è "un progetto folle"

Leggi anche questi approfondimenti

sempredirebanzai.it. Kenshi Yonezu · IRIS OUT. Film papabile vincitore del prossimo #Oscar? Tratto da https://amzn.to/49Jv3Lb Vai su Facebook

Il prossimo film di Tom Cruise, diretto da Iñárritu, secondo Michael Stuhlbarg è "un progetto folle" - L'attore ha condiviso qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set della black comedy che arriverà nei cinema nell'autunno 2026. Scrive movieplayer.it

Tom Cruise riceve l'Oscar onorario: "Fare film non è quello che faccio, è ciò che sono" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tom Cruise riceve l'Oscar onorario: 'Fare film non è quello che faccio, è ciò che sono' ... Come scrive tg24.sky.it

Tom Cruise a Iñárritu: Non vedo l’ora di condividere il nostro film - Sul suo profilo Instagram, Tom Cruise ha condiviso la prima immagine dal set del suo prossimo film con il regista messicano ... Lo riporta voto10.it