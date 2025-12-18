Tom Cruise ritorna a puntare agli Oscar con il nuovo film di Iñárritu e il teaser svela il titolo del progetto

Tom Cruise si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta in un nuovo progetto di Iñárritu. Warner Bros Pictures ha svelato le prime immagini e il titolo del film, che arriverà nelle sale a ottobre. Un’anticipazione che promette grande emozione e attesa per gli appassionati di cinema.

Warner Bros Pictures ha condiviso le prime immagini del nuovo lungometraggio del regista messicano, in arrivo nei cinema a ottobre. Warner Bros e Legendary hanno svelato, condividendone il primo teaser, il titolo del nuovo film diretto dal premio Oscar Alejandro González Iñárritu con star Tom Cruise. Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 2 ottobre 2026, data che anticipa una quasi certa presentazione in uno dei principali festival cinematografici, come Cannes, Venezia o Toronto. Cosa mostra il teaser Il nuovo film si intitola Digger e, come ribadisce anche il poster ufficiale, sarà una "commedia di proporzioni catastrofiche".

A quanto pare, per realizzare l’ambizioso film Tom Cruise avrebbe dovuto coordinarsi con la NASA e SpaceX e, per farlo, avrebbe dovuto passare per l’ok di Donald Trump. Il divo di Hollywood non vuole saperne - facebook.com facebook

