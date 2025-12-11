The Bold Champions le pagelle | Bastoni poteva evitare l’inutile trattenuta Spalletti continua a picconare l’ambiente con le sue dichiarazioni

Le recenti prestazioni delle squadre italiane in Champions League evidenziano un andamento altalenante, tra momenti di crescita e difficoltà. Tra polemiche e dichiarazioni, l'attenzione si concentra sulle scelte tecniche e sui singoli episodi che hanno caratterizzato le sfide, riflettendo l’incerto stato del calcio italiano a livello internazionale.

Sei punti su dodici: l’Italia in Champions continua a essere ondivaga, un passo avanti e un altro indietro. Breve riassunto: splendida vittoria dell’Atalanta (2-1) sui campioni del mondo del Chelsea, successo sofferto (2-0) della Juventus sui ciprioti del Pafos che per un’ora mettono alla frusta gli “spallettiani”, sconfitta dell’Inter (0-1) che contro il Liverpool paga le rigidità arbitrali europee, ma anche l’ingenuità di Bastoni, ennesimo flop in trasferta del Napoli (0-2), stracciato dal Benfica dell’eterno Mourinho. Citazione per l’Arsenal, che con il 3-0 a Bruges continua a marciare a punteggio pieno e si mette alle spalle il ko in Premier con l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | Bastoni poteva evitare l’inutile trattenuta, Spalletti continua a “picconare” l’ambiente con le sue dichiarazioni

The Bold Champions, le pagelle | Inter, Chivu alle prese con gli stessi difetti di Inzaghi: significa che qualcosa non torna all'interno della squadra Link all'articolo nel commento Il Fatto Quotidiano - facebook.com Vai su Facebook