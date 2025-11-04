L’AKA - Accademia Karate Arezzo vola ai Campionati Italiani Juniores

Arezzo, 4 novembre 2025 – L’AKA - Accademia Karate Arezzo stacca il pass per i Campionati Italiani Juniores. Gli atleti della società aretina nati nel biennio 2009-2010 sono scesi sul tatami nella fase regionale di Certaldo e, a confronto con avversari di tutta la Toscana, sono riusciti a emergere con quattro bronzi e quattro qualificazioni per le finali nazionali. Il traguardo è stato raggiunto da Maria Caneschi, Francesca Felicetti, Tommaso Fratini e Samuele Sciacca che sabato 22 e domenica 23 novembre avranno ora l’onore e l’onere di rappresentare il karate aretino al Centro Olimpico a Lido di Ostia, combattendo con i migliori coetanei della penisola alla ricerca del tricolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

