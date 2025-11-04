L' Accademia Karate Arezzo vola ai campionati italiani Juniores

L’AKA - Accademia Karate Arezzo stacca il pass per i Campionati Italiani Juniores. Gli atleti della società aretina nati nel biennio 2009-2010 sono scesi sul tatami nella fase regionale di Certaldo e, a confronto con avversari di tutta la Toscana, sono riusciti a emergere con quattro bronzi e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

