Il 8 gennaio 2026 a Perugia, un candidato sindaco e la sua famiglia sono stati vittime di un episodio di rapina. Dopo un confronto diretto con il ladro, quest’ultimo lo ha spintonato e gettato a terra, per poi fuggire rapidamente. L’accaduto ha causato momenti di grande tensione, evidenziando le difficoltà di sicurezza che ancora interessano la città.

Perugia, 8 gennaio 2026 – Si ritrova faccia a faccia con il ladro che la spintona, la butta a terra per poi scappare e far perdere le proprie tracce. E’ il racconto di Leonardo Caponi, ex senatore ed ex consigliere comunale di Perugia, nonché candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative, quelle del 2024. Influenza, Guardia medica e Pir: 600 richieste in 12 ore Il racconto. Personaggio noto in città, insomma, che ha raccontato con un post su facebook la terribile avventura vissuta dalla moglie e dalla sua famiglia che in quel momento si trovava in casa. “Sabato scorso, non molto dopo l’ora di cena erano circa le dieci e mezza – racconta Caponi -, un individuo a volto coperto si è introdotto a casa mia e della mia famiglia, in via del Bellocchio, con l’intento di mettere in atto un furto o, fate voi, una rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faccia a faccia con il ladro: “Spintonata e buttata in terra”. Minuti di terrore per il candidato sindaco e la sua famiglia

