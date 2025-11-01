Faccia a faccia con il ladro in casa | donna sotto choc 6mila euro di refurtiva

Castelfiorentino, 1 novembre 2025 – “Qualcuno è entrato in casa mia e di mia madre, portando via tutto quel che ha trovato di prezioso. Ma la cosa che più mi dà fastidio è il rischio corso da mia madre, una donna di 78 anni, che si è trovata faccia a faccia con il ladro ”. È la testimonianza di Francesca, in merito al furto subìto due giorni fa e denunciato ieri mattina ai carabinieri. Stando a quanto ricostruito, un uomo incappucciato si sarebbe introdotto nell’abitazione di via Cesare Battisti nel quale vive insieme alla madre. Non di notte, ma in pieno giorno. “ È successo ieri pomeriggio (giovedì scorso, ndr ) dopo le 15, io in quel momento non ero in casa – ha raccontato – perché stavo tornando dal lavoro e mi sono attardata per rispondere ad una telefonata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

