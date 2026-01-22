Terra in pace | domenica 25 gennaio la festa della pace a Grottaglie

Domenica 25 gennaio, l’Azione Cattolica dei ragazzi dell’arcidiocesi di Taranto organizza la festa della pace, intitolata “Terra in pace”. L’evento, parte del Mese della pace 2026, si svolge a Grottaglie e rappresenta un momento di riflessione e condivisione sul valore della pace nel contesto attuale. Un’occasione per coinvolgere i giovani e promuovere i principi di solidarietà e convivenza pacifica.

Tarantini Time Quotidiano Domenica 25 gennaio l’Azione Cattolica dei ragazzi dell’arcidiocesi di Taranto celebra la festa della pace, appuntamento centrale del Mese della pace 2026, dal titolo ‘Terra in pace”. Una giornata di festa, incontro e condivisione che coinvolgerà bambini, ragazzi, educatori e famiglie di tutta la diocesi, e che si svolgerà tra le parrocchie Santa Maria in Campitelli e Madonna delle Grazie di Grottaglie. La festa si inserisce nel cammino nazionale dell’Azione Cattolica che, raccogliendo l’invito di papa Leone XIV, propone una riflessione profonda e un impegno concreto per una pace “disarmata e disarmante”: una pace capace di superare confini, paure e divisioni e di costruire, giorno dopo giorno, relazioni di fraternità nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

